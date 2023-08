Sfilate, città gemellata, serata danzante: a Cavaglià è iniziata la 505° Festa dei Giovani FOTO

Anche i rappresentanti della città gemellata di Montbazin erano presenti alla 505° edizione della Festa dei Giovani di Cavaglià. Dieci giorni di eventi fra tradizione ed eventi musicali.

Ieri, al termine della cerimonia di investitura dei Dedicati con omaggio del sonetto e l'attribuzione della carica di priore a Gloria Clerico, si è tenuta la sfilata per le vie del paese con la partecipazione della Filarmonica di Cavaglià, assieme all’apertura ufficiale della manifestazione, alla presenza delle autorità locali, senza dimenticare la distribuzione dei coloratissimi palloncini a tutti i bambini. Infine, serata danzante sulle note di DJ Seven, con Nathalie Aarts from Soundlovers.

Oggi, invece, dalle 19 inizieranno gli aperitivi e scenderanno in campo i migliori cuochi della piazza in occasione della prima apertura dello stand gastronomico, con ampio menù alla carta.