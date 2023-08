Sei consigli di Bon Ton

Seguissimo oggi pedissequamente lo stile di vita indicato da Monsignor Della Casa, finiremmo per risultare ridicoli e addirittura, in alcuni casi, scortesi.

Il bon ton nasce proprio per rendere attuali e codificati una serie di comportamenti atti al buon vivere civile.

Ho pensato utile raggrupparli in punti aggiornati ai giorni nostri e alle nuove tecnologie in uso, una sorta di riepilogo di quanto ritrovato nei precedenti articoli, un passepartout per essere sempre in relazione con gli altri senza, creare e crearsi imbarazzi.

A tavola: non si dice “buon appetito” non lo si dice perché la tavola non è solo luogo per riempirsi la pancia, ma anche e soprattutto luogo di piacere dello stare insieme ove e dove le relazioni sono più importanti del cibo.

Proprio per questo il telefono deve stare in tasca o in borsa, non sul tavolo, il qui, ed ora ce lo siamo un po’ persi in questi ultimi tempi e finiamo per messaggiare con la persona con cui saremo a pranzo domani, anziché chiacchierare con quella di fronte e l’indomani ripetere a loop la stessa cosa, quindi via il telefonino.

Nei casi in cui ci si serva da soli, non riempite il piatto a dismisura, intanto perché finiremmo per sembrare ingordi e poi perché non sprecare cibo con gli avanzi è importante.

Puntualità: sento spesso richiamare il vizio del ritardo come un vezzo, no, resta sempre un brutto vizio e una scortesia verso il prossimo.

Cellulare: il telefono è il nostro e non deve essere un fastidio per il prossimo quindi, se ci troviamo in un luogo dove ci sono altre persone, per fare un esempio su un treno, premuriamoci di abbassare il volume della suoneria e quando conversiamo di mantenere un tono basso, eviteremmo così di fare sapere a tutti i fatti nostri e soprattutto di distogliere l’attenzione dei nostri vicini di viagggio verso un libro o semplicemente verso il panorama.

Quando siamo noi a chiamare, dopo cinque squilli, meglio lasciare stare, eventualmente sarà la persona chiamata a ricontattarci appena potrà, anche in caso di risposta immediata non dimentichiamo di chiedere alla persona contattata se ha alcuni minuti da dedicarci, basta un “disturbo?”.

Mail: sono le lettere di un tempo e bisogna sempre rispondere, anche solo con un cenno, prendiamoci un po’ di tempo ogni giorno per non lasciarle sedimentare nella posta non letta e se non sono gradite interrompete subito il rapporto con il mittente.

Il TU: oggi è piuttosto abusato, va bene per le comunicazioni informali, ma se incontriamo una persona più grande di noi o conosciuta da poco il riguardo non guasta, anzi, questo vale in sia in presenza , che nelle mail, oltre che in conversazioni al telefono.