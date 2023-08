Carcere Biella, in arrivo 36 nuovi agenti

“Nei giorni scorsi sono stati assegnati presso la Casa Circondariale di Biella 36 nuovi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria del 181^ corso, provenienti da tutte le S.F.A.P.P. “Scuola di Formazione e Aggiornamento del Personale Penitenziario” d'Italia”. A scriverlo, in una nota stampa, le organizzazioni sindacali del corpo di Polizia Penitenziaria del Carcere di Biella (S.A.P.Pe., UIL PA, USPP, FNS CISL, FP CGIL PP e FSA CNPP).

“A loro va il nostro benvenuto nella grande famiglia del Corpo di Polizia Penitenziaria e gli auguri di una brillante carriera – si legge - Altresì vogliamo ringraziare tutti i colleghi, che a breve, verranno trasferiti in altri Istituti, per il loro contributo dato in questi anni e per il raggiungimento degli obiettivi a loro carico. Grazie davvero”.