Verrone, AMSAP presenta il duplice appuntamento di settembre, FOTO

Dopo il 6° Raduno di Auto e Moto a Bornasco, tenutosi domenica 6 luglio 2023, nell’ambito della Festa Patronale "Madonna della Neve" di Bornasco, a Sala, l’attività di AMSAP e MotoClub Perazzone-Cavallini si ferma per la pausa estiva.

“Al nostro evento hanno preso parte un cinquantina di mezzi, - racconta l’organizzatore dell’evento di Sala, Elio Barbero - con una leggera predominanza di auto. Abbiamo accolto un bel gruppo: più di 100 persone che, dopo il giro sulle colline della Valle Elvo, si sono fermate a pranzo, mettendo auto e moto in esposizione nell'Area Attrezzata di Bornasco di Sala.

“A settembre riprenderemo subito con le nostre attività - annuncia il Presidente AMSAP, Carlo Tarello - con un duplice, interessantissimo evento: il “Motor Day” di Verrone”.

Cultura & Motori MOTOR DAY

Due gli appuntamenti del Motor Day: il primo si terrà sabato 9 settembre all’interno del salone dell’Oratorio Don Bosco di Verrone; il secondo andrà in scena durante l’intera giornata di domenica 10, nel Piazzale ex Lancia di Verrone.

Sabato si terrà una nuova serata (dopo quella dello scorso dicembre, al Chiostro di San Sebastiano, a Biella) dedicata al mondo “dei rally di una volta”, con la presenza del verronese Piero Spriano.

L’appuntamento sarà questa volta dedicato alla barchetta Lancia F&M Special e alle successive attività sportive della M.F.S., poi costituita da Claudio Maglioli, Luigi Foradini e, per l’appunto, da Piero Spriano.

Per l’occasione, all’interno del salone, saranno esposte al pubblico sia la F&M Special 1 del 1969, che la F&M Special 2 del 1970, oltre alla Lancia Stratos Maglioli MFS che fu pilotata con successo, dall’asso francese Bernard Darniche.

Due parole sulla “barchetta” F&M Special, conosciuta da molti come “la Fulvia senza il tetto”. Nacque da un’idea che Claudio Maglioli propose a Cesare Fiorio durante il viaggio aereo di ritorno dagli Stati Uniti, dove l’equipe Lancia aveva conquistato il primo posto correndo nella categoria Prototipi con una piccola Lancia Fulvia Zagato 1.6.

“Una gara che per noi piloti era stata un inferno” commentò ai tempi Maglioli “perché avevamo corso con tanta sofferenza per il calore, il rumore e le vibrazioni che la vettura ci trasmetteva”.

Ci sarebbe voluta una “barchetta”, convenirono tutti ma, ai tempi, questo modello non c’era nella produzione Lancia. Fu allora che Maglioli propose a Fiorio di farne una “in massima economia, lavorando di giorno e di notte con due suoi collaboratori”. Fu così che nacque la F&M Special 1, prodotta nel 1969 in due esemplari, con cui corsero Claudio Maglioli e Sandro Munari. Visti i successi ottenuti l’anno successivo vide la luce la F&M Special 2, costruita in un solo esemplare, con cui gareggiò Munari per un anno e poi, in mani private, fu per molto tempo protagonista delle gare in salita di mezza Italia. “Quel mostriciattolo” (Maglioli la chiamava affettuosamente così) “fu una bella avventura. E’ un’auto che piace e viene vista con simpatia nel mondo sportivo!”.

Subito dopo quell’esperienza nacque la M.F.S: (acronimo ricavato dalle iniziali dei cognomi di Maglioli, Spriano e Foradini), che per anni lavorò sulle macchine da gara del Gruppo Lancia, ottenendo grandi risultati. In particolare con l’ormai mitica Lancia Stratos azzurra di Bernard Darniche, una delle vetture più vincenti di sempre nel mondo dei rally. Una storia importante e suggestiva, che sarà bello sentir raccontare da Piero Spriano, che la visse in prima persona.

Classic Car & Youngtimer MOTOR DAY

La giornata “Classic Car & Youngtimer” si terrà invece domenica 10 settembre, nel piazzale ex Lancia di Verrone. Organizzata da AMSAP e dal Club Alfa Romeo di Biella, sarà anche questo un appuntamento da non perdere. “Cominciamo col dire cosa sono le vetture youngtimer” spiegano i presidenti di AMSAP, Carlo Tarello, e Club Alfa Romeo di Biella, Paolo Francescon. “Le Youngtimer non sono ancora delle vere e proprie vetture storiche … però sono auto che, per le loro caratteristiche, lo diventeranno ben presto. Va rilevato che spesso hanno un prezzo ancora contenuto, cosa che permette anche ai più giovani di avvicinarsi al nostro mondo”.

“A tutti i partecipanti proporremo un programma molto nutrito - racconta il Segretario di AMSAP, Lucio Ferrigo - con giochi e prove di abilità aperti a tutti. Chi vorrà potrà prendervi parte, oppure limitarsi a esporre la propria vettura e poi … andarsi a godere lo spettacolo”.

Spettacolo che sarà anche offerto dalle “vetture drift” che si esibiranno tutto il giorno nella metà del piazzale a loro riservata. “Abbiamo voluto aprire a questa specialità” conclude Ferrigo “dedicando metà del piazzale, opportunamente attrezzato e custodito, alla loro esibizione … siamo sicuri che lo spettacolo non mancherà”.

All’evento, che vuol essere una vera e propria “festa dei motori”, sono stati invitati a partecipare anche altri club biellesi. Al momento ci saranno le Fiat 500 storiche del Club “Amici della 500” di Biella, quelle moderne degli “Abarthisti Biella” e poi, in campo motociclistico, i mezzi del MotoClub Perazzone-Cavallini e ancora i centauri della J. Team Racing & School di Biella.

Altri gruppi ancora, però, si aggiungeranno.

Per ulteriori informazioni: 329.697.7727 - Massimo Gioggia.