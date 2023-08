Lutto a Chiavazza, è mancato Felice Defabianis

E' mancato all'affetto dei suoi cari Felice Defabianis, titolare dell'omonima impresa funebre, fondata dai genitori nel lontano 1926.

Felice aveva iniziato il lavoro nello storico ufficio in via Repubblica, tuttora esistente. Era una persona stimata e apprezzata per le sue qualità umane e professionali.

Felice lascia nel dolore la moglie Rosella e le figlie Paola e Simona con le famiglie e i nipoti Giacomo, Mattia e Filippo.

Il rosario sarà recitato oggi, venerdì 11 agosto alle 17,45 nella chiesa parrocchiale di Chiavazza dove sarà celebrato anche il funerale domani alle 11.