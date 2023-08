Ladri in un appartamento a Cossato mentre i proprietari sono in vacanza

Furto in un'abitazione a Cossato mentre i proprietari sono in vacanza. Il fatto è accaduto in questi giorni, e ad accorgersene è stato un uomo al quale era stata lasciata la chiave dell'alloggio per andare a controllare che tutto fosse in ordine.

Purtroppo l'ultima volta che il 79enne è andato non era così: ignoti si erano infatti introdotti nell'appartamento e avevano messo tutto a soqquadro.

Da una prima ricostruzione sembra che il bottino sia stato un orologio, ma sui fatti indagano i Carabinieri.