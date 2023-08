C'è la conferma: è del biellese Giordano Donà il corpo ritrovato nella zona Piccolo Cervino

Squadre di esperti soccorritori lo avevano cercato per giorni dopo la sua scomparsa il 28 marzo del 2019, Giordano Donà, alpinista biellese di Occhieppo Inferiore, del quale non si aveva più avuto traccia dopo un'ascensione che aveva il Monte Breithorn come obiettivo, a oltre 4mila metri tra Italia e Svizzera.

Ieri, 10 agosto un corpo senza vita, assieme a dell'attrezzatura da montagna, è stato trovato nella zona del Piccolo Cervino ed è stata avanzata l'ipotesi che si trattasse di Donà.

Oggi la conferma è nella parole della figlia Marina attraverso i social: "Comunico che il mio caro papà Giordano è stato ritrovato in questi giorni e che solo in questo momento dopo tutti gli accertamenti del caso è stata confermata la sua identità. Anticipo inoltre che per sua volontà non verrà svolta alcuna funzione. Ringraziamo tutti per la comprensione e per la delicatezza che ci è sempre stata dimostrata. Sono passati ormai più di quattro anni dalla sua scomparsa ma l'affetto di tutti è sempre tangibile. Grazie di cuore".