Anziana caduta in casa a Biella, la soccorrono i Vigili del Fuoco con l'autoscala, foto Baù per newsbiella.it

Intervento dei Vigili del Fuoco a Biella nella mattina di oggi venerdì 11 agosto.

In via Nazario Sauro, con l'ausilio dell'autoscala è stata soccorsa una donna che era caduta in casa e non riusciva più a rialzarsi.