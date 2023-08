Ronco, grande festa per i 100 anni di Pasqua alla residenza “Il Giardino" - Foto Comune di Ronco

Grande festa alla Residenza “Il Giardino” di Ronco Biellese per i 100 anni di Pasqua, celebrati insieme a familiari, personale della struttura, Sindaco Carla Moglia, con la musica ed una bellissima torta.

Pasqua ha raggiunto questo traguardo in buona salute come racconta il Direttore Domenico Schiavello: “Pasqua è una donna lucidissima e molto attiva, tiene pulita l'aia e cura l'orto della nostra struttura. Iniziano ad arrivare i primi acciacchi ma sono piccoli acciacchi. Per i suoi 100 anni la festa è stata bellissima con i nostri nonni molto contenti”.

Una storia bellissima quella di Pasqua, arrivata dal Veneto in Piemonte in bicicletta negli anni della Seconda Guerra Mondiale, per poi lavorare nel tessile e fare l'infermiera e l'agricoltrice.