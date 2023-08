Calcio, Chiavazzese: Tommaso Samarotto farà parte del team blucremisi per la stagione 2023/24

Tommaso Samarotto, classe 1999, è un jolly di centrocampo in grado di ricoprire tutte le posizioni: della linea mediana e di quella offensiva. Nell’arco della sua carriera l’abbiamo visto sfilare in tutti i ruoli: centrocampo, passando per mezz’ala, fino ad arrivare ad interpretare il ruolo di trequartista ed esterno d’attacco. Il nostro “tuttocampista” è un giocatore dotato di una forza fisica incredibile e con una qualità tecnica elevata, ma le caratteristiche che ne fanno un giocatore completo di altissimo livello sono determinazione ed temperamento. Non per ultimo, la propensione a non mollare mai e lottare per ogni suo compagno, lo contraddistinguono come uno dei giocatori più temuti della categoria. Il classe ‘99 possiede, nel suo repertorio, un’efficace tecnica a ridosso dell’area avversaria e, grazie alla sua innata visione di gioco, diventa un ottimo atleta anche a livello realizzativo.

Cresciuto nelle giovanili dell’A.S. Biellese, Samarotto conquista un posto nella formazione bianconera in Eccellenza, grazie alle sue doti tecniche e tattiche innate, al grande spirito di sacrificio e al grande numero di goal messi a segno tra i giovani. Dopo aver disputato due stagioni tra i “grandi” della compagine laniera, si trasferisce in Promozione al Città di Cossato dove, sotto la sapiente guida di mister Davide Ariezzo, riesce ad esprimersi nel migliore dei modi. Nella stagione 2019/2020 approda al Vigliano sempre in Promozione: Tommaso inizia il campionato ad alti livelli ma poi il torneo viene interrotto dalla pandemia e, vista la pausa forzata, decide di dedicarsi a tempo pieno allo studio e così “emigra” a Milano per terminare il conseguimento della laurea. Ora per lui riprende la vita da giocatore e la volontà di rimettersi in gioco a suon di grandi prestazioni è tanta e noi siamo felicissimi di averlo con noi!