Lavori sul ponte della tangenziale, il cantiere si sposta sull'altra carreggiata

E' stato lo stesso cittadino di Biella Claudio Corradino a dare l'annuncio sui social ieri giovedì 10 agosto: in questi giorni il cantiere sul ponte della tangenziale si sposterà sull'altra carreggiata ma il senso di marcia resterà comunque sempre lo stesso.

"Speriamo che la seconda metà del lavoro sia fatta un po' più velocemente della prima", ha anche puntualizzato il sindaco. "Loro hanno assicurato in tutte le maniere che finiranno i lavori non si sa per il 20, termine previsto, ma comunque entro la fine di agosto. Per noi l'importante è che finiscano entro la fine del mese. Gli stiamo addosso, li monitoriamo. Lavorano anche sabato e domenica. Mi auguro che finiscano in fretta. E' comunque un lavoro necessario - conclude il primo cittadino - i giunti erano ammalorati, e avrebbero rappresentato un pericolo".