Biella, cantiere in via Duomo e in via Italia, come cambia la viabilità

Per svolgere dei lavori di manutenzione per conto della ditta F.lli Boscaro è stata emessa un’ordinanza che istituisce il divieto di sosta, con rimozione forzata, ambo i lati, eccetto i mezzi per svolgere tali lavori, in via Duomo 3 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nei giorni di martedì 22 e mercoledì 23 agosto 2023.

Nel medesimo periodo verrà istituito il divieto di transito in via Duomo, dal civico 3b a via Italia.

La sospensione della circolazione veicolare dovrà essere presegnalata in via Seminari/Duomo.

I pedoni, se necessario, con idonea segnaletica dovranno essere indirizzati sul lato opposto all’occupazione in sicurezza.

Infine è istituito il restringimento della carreggiata, il limite di 30km/h e il senso unico alternato gestito da segnaletica mobile e movieri, in via Italia 20, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di giovedì 17 agosto 2023 (ingombro automezzo 40 mq).