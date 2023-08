“Zumaglia in salute”, il Dottor Piana incanta Villa Virginia

Tre ore di conferenza con grande attenzione e partecipazione delle 120 persone presenti a Villa Virginia.

Questo è successo nella serata di mercoledì 9 agosto a Zumaglia, per il primo appuntamento di “Zumaglia in salute” ed il Dottor Graziano Piana, che ha parlato e coinvolto il pubblico sul “Sistema dello stress: dal periodo fetale alla vita dell'anziano”.

L’Amministrazione Comunale, che ha organizzato i tre incontri di “Zumaglia in salute”, è molto soddisfatta, come dichiara il Sindaco Edoardo De Faveri: “Centoventi persone attente e partecipi per tre ore perché l’incontro riguardava i comportamenti da tenere nella vita quotidiana per stare in salute e ritagliarsi una longevità maggiore”.

“Siano felici – aggiunge De Faveri - di avere il Dottor Piana come medico del paese, e lo ringraziamo pubblicamente per questa serata, e perché svolge il suo lavoro con sostanza e passione”.

I prossimi appuntamenti con il Dottor Piana saranno il 23 agosto, alle 21 al Centro Incontri, con il tema “Vitamina D3: ormone della vita o panacea di illusi?”. Ed il 30 agosto, alle 21 a Villa Virginia per parlare di “Cervello ed intestino: brain/gut axis non siamo cosa vogliamo ma ciò che ci permette di essere il nostro “microbioma (i microbi che ci affittano l'intestino”".