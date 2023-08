Regione, nel Biellese 6 “Botteghe dei Servizi”

“Botteghe dei servizi” è il progetto che la Regione Piemonte ha lanciato nel 2022 per valorizzare e rivitalizzare i borghi di montagna, e migliorare la qualità della vita di residenti e turisti, nei comuni piemontesi classificati montani, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Nella sostanza le botteghe dei servizi sono piccoli negozi di alimentari, che offrono a favore di residenti e turisti altri servizi come internet point; fax e fotocopie; biglietteria dei trasporti pubblici locali; noleggio di attrezzature a scopo escursionistico e sportivo; spazi co-working; informazione turistica; sportelli postali; servizi di pagamento bollo auto, bollettini, ricariche telefoniche; ricezione e invio di pacchi; e-commerce; dispensario farmaceutico; rilascio a distanza di certificati per conto della Pubblica Amministrazione; bancomat; trasporto persone; assistenza nell’utilizzo di piattaforme telematiche sanitarie; consegna domiciliare gratuita; bar e ristorante; vendita di beni non alimentari; vendita di giornali, riviste, sigarette, valori bollati, prodotti per celiaci e per la prima infanzia, prodotto tipici locali.

In tutto il Piemonte sono 112 le Botteghe dei Servizi che hanno ricevuto il contributo regionale. Nel Biellese sono 6. Due sono a Sordevolo, le altre a Donato, Casapinta, Coggiola e Rosazza, che mercoledì 9 agosto ha ricevuto la targa del Vice Presidente della Regione Fabio Carosso.

“Comuni belli come Rosazza - dichiara Carosso - ce ne sono tantissimi in Piemonte, una regione ricca di storia e cultura. Le Botteghe dei Servizi sono un progetto molto interessante che va a contatto con il territorio, ed un’azione concreta ed efficace per evitare lo spopolamento delle nostre montagne”.

“Queste sei botteghe sono ottimo risultato per il Biellese – commenta il Consigliere Regionale Michele Mosca – considerato che in tutto il Piemonte ne sono stati finanziati 112”