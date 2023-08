Vigliano, stasera pic-nic sotto le stelle per la notte di San Lorenzo

Anche quest'anno la Pro Loco di Vigliano Biellese propone per la notte di San Lorenzo, in programma giovedì 10 agosto, un "pic-nic sotto le stelle", da trascorrere in compagnia delle persone a voi più care: non si deve fare nient'altro che portare da mangiare e tanta buona compagnia, le posate e i tavoli verranno forniti direttamente dalla Pro Loco.

Il ritrovo è dalle 19.30 in Piazza Martiri Partigiani dove si potrà appunto cenare e osservare il cielo stellato aspettando di esprimere il proprio desiderio. La serata sarà accompagnata dalla piacevole musica di Max Gillo.In caso di maltempo l'evento sarà annullato. Per info: 335 6961871