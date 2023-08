La polenta, uno dei piatti più conosciuti del nostro territorio, anche nel 2023 un must delle sagre

La polenta, uno dei piatti più conosciuti del nostro territorio, anche nel 2023 accompagnerà le sagre nel biellese.

Sono molte le associazioni che si impegnano a valorizzare il territorio organizzando numerosi incontri,

La polenta concia: storia e ricetta

Tutti i piemontesi hanno provato almeno una volta nella vita la polenta concia, ma non tutti ne conoscono la storia.

Un piatto così semplice e gustoso, in realtà ha una storia molto antica, sembra che sia arrivata per la prima volta sulle nostre tavole in epoca rinascimentale.

In Piemonte è diventata ‘famosa’ intorno al quattordicesimo secolo, quando Facino Cane, noto condottiero della zona, si innamorò di questo piatto. Sembra che non volesse mangiare altro e che ovunque andasse pretendeva di avere in tavola la polenta concia. Per accontentare le sue richieste i cuochi dovettero imparare a preparare questa ricetta.

Successivamente questo piatto rimase uno dei preferiti per gli uomini che abitavano la montagna. Facile da preparare, richiedeva ingredienti semplici da reperire e non troppo costosi ed era molto calorica. L’ideale per affrontare il freddo e le mansioni pesanti.

La ricetta biellese prevede l'uso di farina di mais, formaggio locale come toma e maccagno e burro. Il vino da abbinare per esaltare questo piatto? Indubbiamente un vino piemontese come un Nebbiolo o Ruchè Monferrato

