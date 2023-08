Abruzzo a tavola: i piatti tipici della tradizione

La cucina abruzzese è molto varia, legata sia alle tradizioni pastorali delle aree interne sia a quelle marinare della fascia costiera. Povera e semplice ma capace di vantare due prodotti tipici e rinomatissimi in tutto il mondo. Tante sono le sue tradizioni enogastronomiche locali, che riprendono ed innovano le antiche ricette. Il quotidiano Abruzzonews ha fatto una carrellata di alcuni dei piatti tipici regionali.

Quando si parla di gastronomia dell’Abruzzo il primo pensiero non può che andare agli arrosticini, serviti come antipasto o come secondo piatto di carne. Composti da cubetti di carne di pecora, infilati uno dietro l’altro su di uno spiedino di legno e cotti sulla brace. Avvolti in un cartoccio di carta stagnola in un numero, di norma, non inferiore a dieci. Gli arrosticini sono perfetti per essere consumati in compagnia, invitano alla convivialità.

Tra i primi tipici della tradizione abruzzese ci sono le sagne e fagioli. Tagliatelle corte, realizzate con acqua, farina e sale e messe a cuocere con fagioli borlotti, pomodoro e un soffritto generalmente di sedano, carota e pancetta. Un piatto di origine contadina, povero ma robusto e nutriente. Un altro primo rinomato sono gli spaghetti alla chitarra o maccheroni alla chitarra. Una pasta all’uovo che prende il nome dall’attrezzo con cui viene preparata e che viene condita con ragù a base di carne di agnello, manzo o maiale ma, come variante, anche con sughi a base di cacciagione, lepre o cinghiale. Nel teramano col sugo di pallottine: polpettine molto piccole, composte di carne mista e un pizzico di noce moscata, prima soffritte con odori e poi bollite in sugo di pomodoro. Da non confondersi con le "pallotte cace e ove", che sono uno dei piatti più rappresentativi della cultura gastronomica abruzzese e che vengono servite come piatto unico o tutt’al più come antipasto. Si tratta di polpette preparate con pane raffermo, uova, formaggio sale e prezzemolo, soffritte in olio e condite con sugo di pomodoro. Sono espressione della cucina de tempo che fu e preparata in tutte e quattro le provincie.

E come non ricordare le scrippelle mbusse? Un piatto tipico del teramano a base di crespelle ossia di sottilissime frittatine cosparse di parmigiano o di pecorino che si gustano immerse in un brodo di gallina caldo e vengono servite come primo oppure come sostituto della pasta sfoglia nel timballo o ancora come base per i cannelloni. C’è poi un primo legato alla ricorrenza del 1° maggio e sempre al territorio teramano. Un piatto di altri tempi, dalla preparazione lunga e laboriosa, di cui non esiste una ricetta scritta. Stiamo parlando delle virtù. Non un minestrone né una zuppa ma semplicemente un mix di primizie che fin dall’antichità ha sempre segnato il passaggio dal rigore dell’inverno alla rinascita dei colori della natura.





Un’antica ricetta tipica della tradizione abruzzese è la pecora alla cottora o alla callara, nelle due varianti con o senza sugo di pomodoro. Un piatto diffuso soprattutto nelle aree montane e in particolare in quella marsicana, che risalirebbe ai tempi della transumanza quando, lungo il cammino dall’Abruzzo al Tavoliere, i pastori consumavano la carne di pecora, tagliata a pezzetti e cotta a lungo con aromi e spezie in appositi paioli di rame o di alluminio, detti appunto cottora, cotturo o callara. Tra le pietanze di mare c’è, invece, il brodetto alla vastese, nato come piatto povero ma che nel tempo è diventato da veri gourmet grazie all’aggiunta di pesci delicati e di qualità. Differisce dal beodetto dell’Adriatico in quanto nonto vengono utilizzati soffritti, né aggiunti acqua, brodo o aceto,





Ampia la gamma dei dolci. A partire dai bocconotti, tipici di Castel Frentano, in provincia di Chieti. Morbidi, gustosi, delicati. Con la loro consistenza friabile ed il loro inconfondibile profumo e sapore intenso, questi dolcetti a forma di scrigno di pasta frolla all'olio farciti con cioccolato fondente, cannella e mandorle tritate sono apprezzati da tutti, grandi e piccini. Perfetti in ogni momento della giornata. Da Guardiagrele arrivano invece le sise delle monache. Soffici pan di spagna farciti con una delicatissima crema pasticcera, spolverate con zucchero a velo, la cui ricetta, tramandata da generazioni, è brevettata e segreta





Tipico dolce associato al Natale, anche se oggi viene consumato in qualsiasi periodo dell’anno è il Parrozzo: un pane fatto con semolino o farina gialla, zucchero, mandorle tritate e ricoperto di finissimo cioccolato. Originario di Pescara e tanto caro a Gabriele D’Annunzio che addirittura lo decantò in un madrigale. Dall’Aquila arriva, invece il torrone tenero o Torrone Nurzia, dal nome del pasticcere che lo ideò per primo. Morbido e delicato, differisce da quello classico per la presenza nell'impasto, oltre ad albume d'uovo, miele e zucchero, anche di cacao e vaniglia e nocciole tostate e per la consistenza molto più morbida.

Dall’aquilano arrivano anche sue eccellenze note in tutto il mondo: i confetti di Sulmona e lo Zafferano di Navelli. Gustosi, sfiziosi, iconici, i confetti di Sulmona sono stati incanto di poeti e scrittori. Da Boccaccio a Manzoni, da Verga a D’Annunzio, da Goethe a Leopardi. Queste praline fatte di mandorle ricoperte da un composto a base di miele farina e zucchero sono noti in tutto il mondo, al punto da essere stati scelti da i reali inglesi per il loro Wedding Day. Lo zafferano, dell’Aquila è la spezia più pregiata che esista poiché da secoli la sua coltivazione avviene esclusivamente a mano; non a caso è definito l’”oro rosso”. Citato nella Bibbia, da Omero, Plinio e Virgilio, è in tempi recenti è stato menzionato anche nel film di animazione Ratatouille. Arrivato dalla Spagna in Italia grazie al monaco domenicano Domenico Santucci lo zafferano, grazie a una serie di iniziative, ha superato una crisi nella coltivazione ed è tornato più fiorente che mai a insaporire i piatti di abruzzesi e non.

A cura di Marina Denegri