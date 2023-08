Carambola rovinosa sulla Torino-Pinerolo: auto distrutta, furgone ribaltato e 4 feriti

Traffico in tilt, 4 feriti portati in ospedale in codice giallo e due vetture distrutte. Ecco il bilancio dello scontro che si è verificato questa mattina lungo il raccordo Torino - Pinerolo in direzione Pinerolo, all’altezza dello svincolo di Orbassano.

Coinvolte, in base a una dinamica ancora da verificare, due vetture: un'auto e un furgone (che si è ribaltato dopo l'impatto). Sono quattro le persone che hanno riportato ferite e che sono stati accompagnati al San Luigi di Orbassano, ospedale di Rivoli e Cto. L'incidente ha richiesto l'intervento dei soccorritori e della Polizia Stradale, ma questo non ha potuto evitare forti ripercussioni sul traffico.