Problema ad una valvola, allarme al Tracciolino per una fuga gas (foto di repertorio)

Allarme al Tracciolino per una fuga gas da un'abitazione. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, 10 agosto. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'impianto danneggiato. Sembra, infatti, che il problema fosse da attribuire ad una valvola.