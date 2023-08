Mariella Perino lascia un grande vuoto nel Biellese. Questo il video realizzato dalla Fondazione CRB per la sua personale , VIDEO

Mariella Perino lascia un grande vuoto nel Biellese. Questo il video realizzato dalla Fondazione CRB per la sua personale

"Mariella Perino. Una scultrice figlia del suo tempo", è il video realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in occasione della personale della scultrice biellese ospitata presso Spazio Cultura dal 20 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014.

Molto generosa, elegante, dalla grande vena artistica, Mariella Perino lascia un grande vuoto nel panorama artistico biellese e non solo (leggi Biella in lutto). Nella collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sono presenti diverse sue opere. A Villa Boffo e a Città Studi, per esempio, dove nell'ingresso dell'auditorium è presente il busto della designer e architetto Gae Aulenti, realizzato da Mariella Perino.