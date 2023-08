Con l'auto finisce contro il semaforo di Zumaglia, indenne 50enne FOTO

È rimasta indenne la conducente che, intorno alle 12 di ieri, 9 agosto, è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo.

Stando alle prime ricostruzioni, la 50enne avrebbe perso il controllo dell'auto per cause da accertare ed è finita contro il semaforo di Zumaglia. Sul posto, oltre ai Carabinieri per l'assistenza e la raccolta dei rilievi, anche il sindaco del paese Edoardo De Faveri che ha provveduto a mettere in sicurezza l'impianto rimasto danneggiato.

In serata, invece, contatto lieve tra due autoarticolati lungo le strade di Graglia: alla fine, i conducenti (due uomini di 50 e 34 anni) hanno provveduto a compilare il modello cid.