L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione Provinciale Biella - pronta ad esaudire l’accurato appello di CARITAS Biella per la richiesta di generi alimentari per persone che si trovano in stato di bisogno.

In mattinata sono stati consegnati agli addetti circa 2 quintali di: biscotti, sale grosso, aceto, e scatolame di ceci e fagioli. Nella speranza di essere stati utili rimaniamo attenti all’evolversi della necessità per eventuali nuovi interventi.