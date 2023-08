Cossato, aperto fino al 23 agosto il Banco di Beneficenza

Far del bene fa star bene. Questo il motto dell’associazione responsabile del banco di beneficenza di Cossato, divenuto una tradizione della cittadina che con la sua pesca benefica intrattiene i cittadini per poi investire il ricavato in beni di prima necessità da devolvere agli enti benefici locali.

“Una piccola goccia in un mare di sofferenza ma fatta con il cuore e il sudore di tutti i volontari per aiutare chi sta peggio – spiegano - La direzione comunica che il Banco di Beneficenza rimarrà aperto dal 4 al 23 agosto e ringrazia tutti i volontari che si alterneranno al banco, gli sponsor e naturalmente i cittadini di Cossato che da anni ci supportano nell’iniziativa determinandone il successo”.