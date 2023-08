Mensa nelle scuole, a Biella si cambia: ecco la nuova modalità di iscrizione

In 150 hanno già proceduto con l'iscrizione in seguito a una telefonata da parte degli uffici all'istruzione comunali, ma all'appello mancano ancora almeno 2500 utenti che procedano con l'inserimento dei dati sul portale.

Da settembre a Biella il servizio mensa scolastica cambia: come ogni anno per i bimbi iscritti alla materna, all'elementare e alle medie bisognerà andare sul portale del Comune, essere muniti di spid o di carta identità elettronica e inserire i dati richiesti (clicca qui), ma in seguito all'iscrizione si potrà scaricare una app che permetterà ai genitori di "essere più responsabili e di snellire molte procedure burocratiche sia per lori che per gli uffici", come è stato spiegato in una conferenza stampa convocata questa mattina 10 agosto a Palazzo Oropa. Presenti il sindaco Claudio Corradino, gli assessori all'Istruzione Gabriella Bessone e al Bilancio Silvio Tosi e il personale dell'ufficio Istruzione che ha proceduto con la prova pratica.

Andiamo al dunque: cosa cambierà? non saranno più gli insegnanti che giornalmente comunicheranno al Comune, che a sua volta comunicherà alla ditta che si occupa della mensa, se un bambino mangerà a scuola. Una volta iscritto il figlio al servizio, spetterà ai genitori tramite app, comunicare le sue assenza, giorno per giorno o sarà possibile anche per più giorni sospendendo il servizio e riattivandolo quando l'allievo tornerà a mangiare a scuola. Sarà in pratica diretto il rapporto tra la ditta che cucina e porta i pasti scuola, e la famiglia.

Non solo: tramite la app (che potrà essere scaricata sul computer o cel una volta che il Comune verificherà che i dati dell'iscrizione siano stati inseriti correttamente), i genitori potranno vedere quanto hanno ancora di credito, quando diversamente sono invece debitori del servizio, ed effettuare direttamente il pagamento. Altra cosa: sempre tramite app potranno scaricare il documento da inserire nella dichiarazione dei redditi.

Per i gli utenti che avranno comunque difficoltà nell'iscrizione o che abbiano domande, il Comune presterà loro assistenza due giorni alla settimana, il mercoledì e il lunedì dalle 9 alle 12 a Palazzo Pella, all'ufficio istruzione.

Sul sito istituzionale del Comune (www.comune.biella.it) sia nella sezione "Avvisi in evidenza", sia nella pagina dei Servizi on Line (Servizio ristorazione scolastica) si trova l'informativa "con una spiegazione precisa sui vari passaggi che i genitori devono compiere dopo essersi accreditati con l'identità digitale (SPID o CIE). Ci può essere una fascia in difficoltà, perchè magari priva delle credenziali digitali per accedere: per questo verrà messa a disposizione un’impiegata che gestirà l’iscrizione con le credenziali del Comune.