Ponte della tangenziale, si procede con l'asfaltatura, FOTO

In questi giorni i lavori lungo il viadotto sul Cervo proseguono con un buon ritmo e si procede con l'asfaltatura.

Notizie ufficiali da parte di Anas non ce ne sono, ma il il Vice Ministro Bignami lo scorso 4 agosto ha annunciato che la "Viabilità normale sarà ripristinata al massimo entro i primi di settembre" (leggi). Il Vice Ministro era venuto a Biella per firmare l'avvio dei lavori per la realizzazione della Pedemontana (Leggi Pedemontana a Biella)

Si attende appunto la comunicazione ufficiale, visto che i lavori secondo quando era stato previsto inizialmente si sarebbero dovuti concludere entro il 18 agosto.