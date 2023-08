Porte aperte a Gattopoli , VIDEO

Apriamo questa serie di video per mostrarvi la nostra sede e i tanti gattini in cerca di casa con un ringraziamento, perché tramite la nostra raccolta fondi su gofundme.com per sterilizzare 10 gatte abbiamo raggiunto proprio ieri l’obiettivo. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno aiutato donando o condividendola. Per chiunque volesse rimanere aggiornato vi lasciamo qui il link della raccolta ( https://www.gofundme.com/f/una-mano-per-i-micetti-gattopolosi-di-biella ) che verrà chiusa, ma continuate a seguirci perché oltre ai tanti eventi previsti per il mese di settembre, bollono in pentola tante novità e prevediamo di aprire una nuova raccolta per un progetto importante. Grazie ancora a tutte le persone di buon cuore!

Per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli Made in Biella O.d.V. oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16-18) su appuntamento (prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15-18) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici per un’adozione consapevole.