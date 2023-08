Giovani, fede, adulti. Le riflessioni di don Luca: “GMG interpella tutti noi”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Questa a Lisbona è la mia quarta GMG. Sono stato a Colonia, Madrid e Cracovia. Sicuramente non dobbiamo lasciarci ingannare dalle immagini di giovani senza pensieri e gioiosi che acclamano amorevolmente il Papa. La GMG è stata un esperienza vera! Di fatica, di stanchezza, di litigi dovuti a scelte da compiere… sono questi i giovani che vivono le nostre comunità: fragili, in lacrime perché non più abituati alla vera fatica, agli imprevisti… sono questi i giovani che gridano il desiderio di qualcuno che li ami così come sono, di qualcuno che non li giudichi, di qualcuno che creda in loro.

Sono questi i giovani che hanno bisogno di una mano per rialzarsi.. di un orizzonte per il loro futuro! Questa giornata mondiale della gioventù interpella noi adulti! Mi ha fatto capire quanto sia necessaria la responsabilità di noi adulti.. di diventare sempre di più un punto di riferimento… Volevo veramente fare i complimenti a chi ha pensato alla via Crucis! Sicuramente il risultato deriva da un ascolto profondo di chi i giovani li conosce davvero! Il silenzio della veglia davanti al Santissimo è sicuramente quella prova che i giovani ancora riconoscono la presenza di Gesù nell’eucarestia. Ringrazio il Signore di esserci stato.. di aver respirato quanto sia importante per i giovani non rimanere soli.

Ringrazio tutti gli educatori e i sacerdoti che hanno accompagnato con fatica i giovani in questa GMG. Il Papa ha ribadito l’importanza dei nonni. Voglio condividere con voi la commozione profonda e sincera.. nel veder tanti sacerdoti anziani faticare per stare con i loro ragazzi. Se ci sono ancora sacerdoti così la chiesa può star tranquilla… I giovani ci hanno confidato le loro insicurezze e paure, perché desiderano andare avanti nel loro cammino. Tocca a noi prenderli per mano, e camminare insieme per annunciare a tutti che Cristo è l’unica soluzione ai nostri problemi. L’unica risposta alle nostre domande, l’unica via da percorrere per la pienezza della nostra vita!”