Fratelli d'Italia, i chiarimenti del segretario Franceschini sul PNRR

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il PD sta raccontando che non potranno più essere realizzate le opere previste nel PNRR incolpando il Governo di incapacità e di avere tagliato dal PNRR questi progetti. È l’esatto opposto. L’intervento del Governo ha salvato questi progetti. Il Governo non ha tagliato nessun intervento dal PNRR. Infatti il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, che ha assegnato le risorse alle singole misure del PNRR, non è stato modificato in alcun modo. La proposta di revisione, inviata alla Commissione europea, prevede la sostituzione della fonte di finanziamento per alcuni interventi, dalle risorse del PNRR ad altre risorse, che tipicamente già finanziavano opere di rigenerazione e riqualificazione urbana, prima dell’approvazione del piano.

Il Governo ha chiarito, in tutte le sedi, che nessun intervento sarà oggetto di definanziamento. Quasi tutte le misure per le quali il governo intende sostituire la fonte di finanziamento rientrano nei cosiddetti progetti in essere, ovvero progetti già finanziati a legislazione vigente prima del 2020, e successivamente inseriti nel PNRR.Per quanto riguarda la misura piccole e medie opere inserita nel PNRR come “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” del valore di 6 miliardi , che prevede 39.866 interventi , bisogna chiarire che il 75% degli interventi ha un valore attorno a 100 mila euro. Tra i vari interventi troviamo, per esempio, la manutenzione di un ascensore con un importo pari a 976 euro, la realizzazione di una ringhiera in ferro, 1000 euro.

Oltre 4000 interventi per circa un miliardo di euro riguardano opere di viabilità che notoriamente non sono rendicontabili nel PNRR. Il processo di verifica della compatibilità di questi interventi con le regole PNRR pone diverse problematiche (ad esempio: il rispetto del principio DNSH; tempi di attuazione) che pongono a rischio la ammissibilità di tali interventi in fase di rendicontazione e di campionamento; pertanto il Governo ha deciso di riportare tali interventi su una fonte di finanziamento nazionale (così come era precedentemente).Chi grida strumentalmente al definanziamento degli interventi, che prevedevano risorse già stanziate, dica dove era nel 2021, quando tutti questi progetti in essere confluirono magicamente nel PNRR, scaricando sui singoli Comuni tutte le criticità e le incertezze dovute alle rigide ed intransigenti regole di rendicontazione del PNRR. La polemica di questi giorni è sterile e non tiene conto del fatto che la sostituzione della fonte di finanziamento non comporterà ritardi, ma addirittura semplificherà il lavoro dei Comuni, che potranno rendicontare gli interventi con criteri più semplici, pratici e con la certezza della copertura economica per la loro realizzazione.

Lo spostamento di queste fonti di finanziamento, infatti, consentirà ai Comuni titolari di interventi stradali di continuare a realizzarli e di metterli a terra, anche se inammissibili all’interno del PNRR e quindi eviterà la revoca. Con questa operazione verità e con la conseguente proposta di revisione del piano, il Governo, proprio a tutela degli enti locali e per salvaguardare anche la realizzazione delle opere, eviterà che si ripeta quanto accaduto con i progetti degli stadi di Firenze e Venezia, risultati inammissibili, e quindi non finanziabili, dalla Commissione europea. A differenza dei governi precedenti, l’attuale Governo non scaricherà sui soggetti attuatori questo rischio. La sostituzione della fonte finanziaria consentirà una più agevole rendicontazione degli interventi programmati ed in corso di realizzazione.

Il Governo quindi, per evitare il definanziamento nel 2026 con ingenti effetti negativi sia sui bilanci dei singoli comuni sia su quello dello stat è corso al riparo spostando tali interventi su altre fonti.In riferimento alla proposta di revisione del PNRR inviata alla Commissione europea nel settore della salute, il Governo rafforzerà con risorse previste dalla legislazione vigente in materia di edilizia sanitaria e non impegnate dalle regioni, circa 10 miliardi, gli interventi programmati nella misura 6 del PNRR, rispetto ai quali le Regioni hanno segnalato un incremento dei costi medi di realizzazione pari a circa il 30%. Nella proposta di revisione del PNRR, a differenza della situazione precedente, sono invece previsti interventi per dotare le case di comunità e gli ospedali di comunità delle attrezzature necessarie per assicurare servizi migliori alle persone, oltre ad utili misure per la riduzione delle liste d’attesa. Il Governo quindi non riduce di un solo euro i fondi PNRR previsti per la salute, ma si impegna a raggiungere tutti gli obiettivi iniziali, utilizzando le risorse aggiuntive inspiegabilmente bloccate da anni.

Il raggiungimento degli obiettivi della Missione 6C1, che comprende gli investimenti per la realizzazione di 1.350 case di comunità, di 600 centrali operative territoriali (COT), l’implementazione dei pazienti assistiti con la telemedicina e la realizzazione di 400 ospedali di comunità, ferme restando tutte le risorse previste dal PNRR italiano, sarà comunque assicurato dal Governo, a prescindere dall’oggettivo incremento dei costi medi di realizzazione, che hanno determinato la proposta di rimodulazione dei target finali. Nessun definanziamento per la Misura 6C1, ma incremento degli investimenti per il potenziamento del sistema sanitario nazionale e per l’istituzione di nuove strutture di prossimità nei territori.Il Governo, per quanto riguarda gli interventi sul dissesto idrogeologico, ha effettuato una ricognizione dalla quale emerge che tutti questi interventi risultavano programmati e finanziati (ma mai realizzati) molto prima del PNRR, si passa da interventi del 2010, 2016, 2019, 2020. Tutti interventi quindi ammessi a finanziamento con regole diverse dal PNRR che sono stati spostati sul PNRR.

Il Ministero dell’ambiente titolare della misura dopo oltre un anno di istruttoria ha concluso che molti di questi interventi non sono compatibili con le regole PNRR e non saranno mai completati entro il 30 giugno 2026, pertanto con senso di responsabilità ha chiesto di spostare tali interventi sulle fonti che già li finanziavano (fondo sviluppo e coesione e fondi nazionali). Anche su queste opere la domanda da porre a chi oggi strumentalmente contesta la proposta di revisione è sempre la stessa: perché, nel 2021, a fronte di dotazioni finanziarie già previste, in alcuni casi sin dal 2010 con atti assunti e programmazioni approvate si è deciso di spostare tali interventi sul PNRR, compromettendo anche la loro rendicontazione?

Dove sono finiti quei fondi?Il Governo, con la proposta di revisione avanzata alla Commissione europea e con la conseguente sostituzione di fondi per le opere a rischio, mette al sicuro tutti gli interventi programmati. Chi invece, spregiudicatamente, li ha inseriti nel PNRR non ha compiuto nessuna valutazione preliminare del rischio di un possibile definanziamento in sede di rendicontazione. In tale quadro , purtroppo, si sarebbe aggiunta anche la beffa di aprire un enorme buco nelle casse dei Comuni e dello Stato. Il Governo sta evitando tutto questo.

In tema di dissesto idrogeologico è importante segnalare invece la proposta del Governo di destinare circa 1 miliardo di euro a favore dell’emergenza che ha colpito i territori dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche. Il Governo quindi, in linea con altre iniziative già assunte a livello nazionale e Europeo (accesso al fondo di solidarietà Europeo), intende sostenere la ricostruzione attraverso l’utilizzo di parte delle risorse del PNRR destinate a tale finalità e per le quali allo stato non è possibile raggiungere gli obiettivi previsti nei tempi stabiliti. In tale quadro durante l’incontro Meloni - Vonder Leyer si è aperta una valutazione circa la possibilità di finanziarie una misura relativa all’Emilia Romagna.

A tale piano potranno concorrere ulteriori risorse rinvenute da economie di altre misure anche prevedendo interventi di carattere settoriale quali ad esempio quelli per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Il Governo, nella proposta di revisione del PNRR, oltre a programmare il finanziamento del nuovo capitolo del REPowerEU, per un importo complessivo che supera i 19 miliardi di euro, pari al 10% del PNRR, ha previsto inoltre il rafforzamento della misura che riguarda gli asili nido, con lo stanziamento di ulteriori 900 milioni finalizzato alla pubblicazione di un nuovo bando per l’incremento dei posti e per il raggiungimento degli obiettivi”.