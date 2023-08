Imballaggio da maestri con i materiali giusti

Durante un trasloco o una spedizione di un pacco, imballare il contenuto in maniera adeguata è davvero importante, soprattutto se si impacchettano oggetti fragili, che hanno bisogno di essere protetti per arrivare a destinazione integri.

La spedizione di oggetti fragili è un aspetto cruciale del business di un eCommerce, perché un cliente soddisfatto non è solo colui che riceve il prodotto tanto atteso, ma anche chi lo riceve intatto, senza danni.

Per questo motivo è importante adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza degli oggetti fragili durante il trasporto.

Per prima cosa bisogna utilizzare materiali da imballaggio resistenti e di alta qualità. Molto utili le imbottiture come il pluriball imballaggio presente sull’e-shop di Raja, perfetto per ridurre gli urti dei movimenti durante gli spostamenti.

È importante scegliere la scatola giusta, resistente e capiente, così da contenere il prodotto e avere spazio sufficiente per inserire le per barriere protettive.

Inoltre, gli oggetti fragili vanno sistemati con cura, lontano dai lati, per esempio.

I piatti vanno impilati in verticale, ma separati l’uno dall’altro con fogli di cartoncino o pluriball.

Stesso discorso per i bicchieri, disposti in base al loro peso e volume, nel senso che quelli più pesanti vanno sistemati alla base della scatola e a salire quelli più leggeri e fragili.

Il consiglio è quello di utilizzare diversi strati di protezione e di separare oggetti fragili composti da più pezzi, come zuccheriere e teiere.



Una volta che l’interno del pacco sarà pronto, la scatola va sigillata con nastro adesivo di qualità per evitare aperture accidentali durante il viaggio.

Mai dimenticare l’etichetta con la dicitura “fragile”, per avvisare il corriere o il personale addetto al trasporto della delicatezza del contenuto.

Un aspetto da non sottovalutare è legato ai feedback dei clienti: i messaggi e le recensioni vanno monitorate per capire eventuali problemi e apportare miglioramenti continui al processo di imballaggio e spedizione.

Un attento e minuzioso lavoro nella preparazione del pacco da spedire è un investimento, che ripagherà l’azienda nel lungo periodo, perché ciò ridurrà il rischio di resi e aiuterà a costruire una solida reputazione di affidabilità e qualità del servizio.