Netro presenta “Agosto in Festa 2023”: una settimana di eventi da non perdere

La Pro Loco di Netro organizza Agosto in Festa: una settimana ricca di eventi per tutte le età e piatti del giorno per tutti i gusti. Sarà possibile partecipare all’evento a partire da domani, giovedì 10 agosto, fino a mercoledì 16, presso Piazza XX Settembre.

Questo il programma:

- Giovedì 10: ore 20:00, grigliata in piazza e a seguire “Cervellone Quiz Game” dove il pubblico diventerà protagonista grazie all’ausilio di telecomandi wireless, sfide di canto e ballo, in compagnia del presentatore e del set con maxi-schermo; non mancheranno ricchi premi e gadget.

- Venerdì 11: ore 20:00, cena di pesce in piazza; allieterà la serata il duo Elvis e Michela.

- Sabato 12: ore 20:00, cena degli antipasti in compagnia di Michela La Voce.

- Domenica 13: a partire dalle ore 19:00 si terrà la grigliata in piazza e a seguire lo spettacolo teatrale “Tango di Periferia” con Silvia Priori e Roberto Gerbolès e i ballerini Angela Quacquarella e Mauro Rossi; si ricorda che in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Salone Polivalente.

- Lunedì 14: ore 21:30, il concerto della Banda musicale di Netro diretta dal Maestro Gabriele Pellerei.

- Martedì 15: a Ferragosto, dopo la Messa Solenne dell’Assunta, alle ore 10:30, si terrà la 28a Mostra dell’Artigianato-Hobbistica e dei Prodotti Tipici in notturna, dalle ore 16:00 alle 24:00; musica dal vivo con The Italian Mood e dalle 14:00 alle 18:00 l’apertura dell’Ecomuseo del Ferro. Dalle 19:30 aprirà lo stand gastronomico e per concludere, alle 23:00, si terrà il grande spettacolo pirotecnico.

- Mercoledì 16: ore 11:30, distribuzione della polenta concia da asporto.

Si ricorda che il servizio bar rimarrà aperto per l’intera settimana di eventi.