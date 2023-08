Senza vita in casa da un paio di giorni, macabra scoperta a Pavignano

Un 53enne è stato trovato senza vita all'interno del suo appartamento. La drammatica scoperta è avvenuta nella prima serata di lunedì, 7 agosto, in via Pettinengo, a Pavignano.

A dare l'allarme una vicina di casa, preoccupata perchè non l'aveva più visto da un paio di giorni. Sul posto si sono portati in breve tempo le Volanti di Polizia, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presente anche il medico legale, oltre al personale della Squadra Mobile e della Scientifica per i rilievi di rito.

Dai primi accertamenti la morte, avvenuta verosimilmente almeno due giorni prima, sarebbe da attribuire a cause naturali. La vittima, di origini toscane, viveva solo.