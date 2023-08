È ai domiciliari ma viene notato dai Carabinieri in una via di Biella: nei guai un 23enne (foto di repertorio)

È ai domiciliari ma viene trovato in giro per Biella senza giustificato motivo, in palese violazione delle prescrizioni.

A finire nei guai un 23enne, già noto alle forze dell'ordine e gravato da vicende penali concernenti gli stupefacenti. Lo stesso è stato notato e riconosciuto dai militari dell'Arma in una via del capoluogo. Una volta fermato ed espletate le formalità di rito, è stato arrestato per evasione e riportato alla sua abitazione.