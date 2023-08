Oropa, l’artista Luca Cavalca presenta le corone realizzate per la V Incoronazione della Madonna di Oropa

L'artista Luca Cavalca sarà ospite al Santuario di Oropa sabato 12 agosto alle ore 21 per presentare le straordinarie corone realizzate in occasione della V Centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa, avvenuta il 29 agosto 2021. L'evento è aperto al pubblico e si terrà nella Sala Frassati del Santuario.

In anni di intenso dialogo tra la Diocesi di Biella e il Comitato organizzatore dell’Incoronazione, la scelta delle corone è stata affrontata con grande cura e attenzione: l'obiettivo era trovare un equilibrio tra la tradizione e l'attualità, evitando il ricorso alle corone del Museo dei Tesori del Santuario, appartenenti a un linguaggio liturgico e imperiale non più in sintonia con la contemporaneità. Attraverso un concorso di idee promosso nel 2019 dall'Ufficio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, è stato scelto il progetto di Luca Cavalca, che si è distinto per la sua capacità di coniugare l'arte della filigrana d'oro con la tessitura tradizionale biellese. L'artista ha descritto il processo creativo come un'esplorazione per trovare un equilibrio tra il linguaggio contemporaneo e l'eredità artistica e spirituale del santuario.

«Attraverso la trama leggera della corona, ho voluto creare un filo unico che unisse la stoffa del Manto della Misericordia all'oro prezioso della corona stessa, elevando così le nostre preghiere a Dio - spiega Cavalca - La scelta della filigrana è stata ispirata sia dai gioielli custoditi nel Museo dei Tesori di Oropa, sia dalla relazione intrinseca tra la filigrana e le tecniche di tessitura che storicamente hanno segnato la storia del territorio biellese» L'arte di Luca Cavalca, espressa attraverso il progetto delle corone, si basa sulla tradizione del santuario, la storia locale e l'attenzione alla devozione dei pellegrini, manifestata attraverso le offerte di ritagli di stoffa per il Manto della Misericordia, forma di ex voto moderna. Le corone, poste solennemente sul capo della Madonna e del Bambino Gesù il 29 agosto 2021, possono essere ammirate dai pellegrini e dai visitatori nella Basilica Antica del Santuario. Il prossimo appuntamento sul tema dell’Incoronazione sarà mercoledì 16 agosto alle ore 21 con Fabrizio Gremmo che proporrà una visita guidata sul tema “La Madonna di Oropa e altre Madonne Incoronate”.

L'Incoronazione della statua della Madonna d'Oropa, avvenuta per la quinta volta nella storia nel 2021, resta nella memoria di chi vi ha partecipato come evento eccezionale che non a tutti capita di vivere nella propria vita. Non si tratta però di un caso isolato o unico: durante la serata si scopriranno assonanze, similitudini e differenze fra l'Incoronazione di Oropa e quelle di altre statue della Madonna presenti in chiese o santuari anche molto vicini a noi, come Varallo, Omegna e Novara.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA:

Venerdì 11 agosto Ore 21: concerto d’organo, suona il Maestro Sebastiano Domina. Basilica Antica

Sabato 12 agosto ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli del Santuario ore 21: “Una corona per la Madonna di Oropa”. L’artista Luca cavalca presenta le corone realizzata per la V Centenaria Incoronazione. Sala Frassati

Domenica 13 agosto Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli del Santuario Lunedì 14 agosto ore 21: Visita alla Basilica Superiore e alla cupola sotto le stelle. Ritrovo alla Basilica superiore. Prenotazioni: https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-alla-basilica-e-alla-cupola-illuminata/

Martedì 15 agosto Ore 10.30: Solenne S Messa con le rose, nella Basilica Superiore Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli del Santuario Ore 21: Fiaccolata dell’Assunta

Mercoledì 16 agosto Ore 21.: “La Madonna di Oropa e altre Madonne Incoronate”, con visita guidata al sacello e proiezioni cura di Fabrizio Gremmo. Sala Frassati

Venerdì 18 agosto Ore 21: concerto d’organo, suona il Maestro Sebastiano Domina. Basilica Antica Sabato 19 agosto ore 15: Visita guidata al Sacro Monte, patrimonio UNESCO. Ritrovo ai cancelli del Santuario ore 21: Concerto d’arpa sotto le stelle sulla terrazza illuminata della Basilica Superiore. A cura di Eleonora Perolini.

Domenica 20 agosto Ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo ai cancelli del Santuario Da martedì a domenica ( lunedì solo su prenotazione) : ore 15: salita alla cupola della Basilica Superiore. Ritrovo alla Basilica Superiore