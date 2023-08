La Madonna di Oropa e altre Madonne Incoronate, al via la visita guidata di Fabrizio Gremmo

Mercoledì 16 agosto alle 21 Fabrizio Gremmo condurrà una visita guidata sul tema "La Madonna di Oropa e altre Madonne Incoronate". L'Incoronazione della statua della Madonna d'Oropa è un evento che si è verificato per la quinta volta nella storia, nel 2021. Questo evento eccezionale, che non a tutti capita di vivere nella propria vita, è rimasto impresso nella memoria di coloro che hanno avuto la fortuna di parteciparvi; tuttavia, l'Incoronazione della Madonna di Oropa non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di tradizioni e di riti che sono avvenuti anche in altre realtà piemontesi.

Durante la serata guidata da Fabrizio Gremmo, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire le connessioni tra l'Incoronazione della Madonna di Oropa e quella di altre statue della Madonna presenti in chiese e santuari, alcuni situati vicino a noi. Esempi di questi luoghi includono Varallo, Omegna e Novara, ognuno dei quali ha una propria storia e una propria tradizione di devozione mariana. Una delle esperienze più rilevanti in questo contesto è stata la recente quarta Incoronazione della Madonna di Caravaggio, celebrata nel Duomo alla presenza del vescovo Brambilla. La statua antica, realizzata in cartapesta, è custodita nell'omonima cappella della chiesa di San Giovanni Battista.

La guida Fabrizio Gremmo offrirà ai partecipanti una prospettiva unica sulla ricchezza di significati e simbolismi legati alle incoronazioni delle Madonne. Attraverso questa visita guidata, sarà possibile immergersi nell'atmosfera di devozione che avvolge queste cerimonie e scoprire le assonanze, le similitudini e le differenze che le rendono uniche.