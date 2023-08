I disturbi più comunemente confusi con il malessere lavorativo: l’indagine di Serenis

Da un'indagine interna condotta dalla piattaforma di benessere mentale Serenis su un campione di oltre 3000 persone, emerge che solo il 20% dei pazienti che iniziano un percorso di psicoterapia per problemi legati al lavoro riceve una diagnosi correlata.

Analizzando il gruppo del 20%, si osserva che le donne costituiscono la maggioranza, rappresentando il 67% dei casi. La fascia di età tra i 25 e i 35 anni è quella maggiormente colpita, coinvolgendo il 46% del campione. Invece, la categoria degli individui con un'età superiore ai 45 anni è la meno interessata, con solo il 9% dei partecipanti all'indagine che manifesta disturbi in questo ambito.

Perché abbiamo la tendenza ad attribuire al lavoro la causa dei nostri problemi psicologici? Quali sono i segnali di allarme che indicano un disagio legato alla sfera professionale e quali sintomi possono creare confusione? Scopriamo i campanelli d'allarme e i segnali di disordine nel contesto lavorativo.

In quali casi il problema non è il lavoro?

Dallo studio emerge che il 37% delle persone che riportano problemi legati al lavoro ha un disturbo di ansia, il 22% affronta un percorso di crescita personale, il 19% soffre di mancanza di autostima, il 17% ha problemi relazionali, l’8% si trova ad affrontare lo stress, mentre il 7% vive crisi esistenziali.

Martina Migliore, Direttrice Formazione e Sviluppo di Serenis, offre una panoramica su 5 disturbi più comunemente confusi con patologie legate al mondo del lavoro, in quanto mandano segnali che possono creare confusione. Questi comprendono i disturbi ossessivo-compulsivi, il perfezionismo patologico, la depressione, la fobia sociale e il disturbo da deficit di attenzione.

Inoltre, aggiunge: “Spesso si tratta di gestione dell’ansia non efficace, di problematiche ossessive che aumentano il carico di lavoro in modo eccessivo e che fanno percepire una responsabilità abnorme rispetto alle reali mansioni, oppure di poca capacità di concentrazione e di impulsività non diagnosticate nell’infanzia che rendono molto difficile l’organizzazione del lavoro. Le problematiche relazionali e familiari hanno anche un carico importante: insomma è un po’ come se il lavoro fosse un calderone in cui bolle di tutto”.