Regione, è iniziata la visita del vicepresidente Carosso: tappa a Rosazza e Bielmonte FOTO

È iniziata stamattina nel Biellese la visita istituzionale del vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso. Insieme a lui il consigliere regionale Michele Mosca, il segretario provinciale della Lega Roberto Simonetti e altri esponenti del Carroccio locale.

Diversi gli incontri in programma: a Rosazza ha avuto luogo la consegna della targa a una Bottega dei Servizi vincitrice del bando regionale, alla presenza del sindaco Francesca Delmastro. In seguito tappa a Bielmonte con la visita al laghetto artificiale – che si è rivelato fondamentale per l’innevamento delle piste da sci – assieme ai primi cittadini Mario Carli e Enzo Giacomini, al delegato dell’Unione Montana del Biellese Orientale, al Presidente di ARPIET (Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione) Giampiero Orleoni e a una rappresentanza del Gruppo Ermenegildo Zegna.

Dopo pranzo, è previsto un incontro istituzionale nella sala consiliare della Provincia di Biella con il presidente e i sindaci del Biellese, i rappresentanti delle associazioni di montagna, foreste e parchi, gli agricoltori e gli allevatori, i rappresentanti dell’attività venatoria e altri importanti enti e associazioni legati alle deleghe del vicepresidente Carosso.