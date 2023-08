L'appello di Caritas Biella: "Abbiamo bisogno di sostegno per aiutare più famiglie"

E' un appello discreto, pacato quello di Caritas Biella, ma importante: "Abbiamo bisogno di sostegno per aiutare più famiglie". Di che cosa? la richiesta è quella di generi alimentari come cibo in scatola, olio, aceto e biscotti secchi da colazione.

"E' da anni che ormai aiutiamo tante persone - spiega il direttore della Caritas diocesana di Biella Stefano Zucchi - e ci sono periodi e periodi. Alcuni sono più "tranquilli", altri sono più intensi. E questo è uno di quelli in cui le persone che si rivolgono a noi sono aumentate".

Numeri alla mano, al giorno alla Mensa del Pane Quotidiano di via Novara in genere si rivolgono dalle 60 alle 70 persone. In queste settimane sono almeno 10 in più. Non solo: di notte, ci sono anche più richieste per avere un posto letto al dormitorio, ma non c'è più posto. E una ventina di persone restano fuori. E dormono per strada. "E noi non ce la sentiamo di lasciarle così, senza aiuti - prosegue Zucchi -. I nostri volontari danno quindi da mangiare a chi dorme nel dormitorio, e poi vanno fuori, e spiegano a chi resta senza letto a chi rivolgersi per gli aiuti e gli servono almeno un pasto caldo. Gli danno un minimo di assistenza, una coperta, quello di cui hanno bisogno".

Alla Mensa di via Novara fanno capo gli empori solidali di via Orfanotrofio (anche in questa realtà ultimamente i numeri sono in aumento delle persone che lo frequentano), Chiavazza, Villaggio La Marmora, Cossato, Candelo, Vigliano, Occhieppo Superiore e quello in frazione Granero a Portula.

La mensa di via Novara vive di donazioni: "Ed è per questo motivo - conclude Zucchi - che se possibile chiediamo a chi ci può aiutare di darci qualche sostegno in più, proprio per andare incontro alle esigenze delle persone in più che in questo periodo si rivolgono a noi".