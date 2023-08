Da Biella un pullman per l'ultimo saluto a suor Elvira

L'Associazione Anania Azaria Misaele ha organizzato un pullman per partecipare alle sante esequie di Madre Elvira sulla collina di Saluzzo presso la Comunità Cenacolo (leggi Si è spenta Madre Elvira) .

Partenza domani, giovedi 10 agosto alle ore 12 piazza Stazione Biella. Il pullman potra' salire direttamente in collina. Alle ore 16.30 LA S.Messa. Inizio programma di preghiera alle ore 14.00, in via San Lorenzo 35 sulla collina di Saluzzo (CN).

Il Gruppo biellese Anania Azaria Misaele ricorda così Madre Elvira sui social: "Sei stata per noi Madre , Maestra, Sorella, Amica ma soprattutto ci hai fatto conoscere il tuo amato Sposo. Ci hai insegnato ad amare ed accogliere la vita, soprattutto a difenderla sempre ed ovunque. Grazie Madre Elvira. Qui sulla terra ci hai indicato la via verso Gesù ora dal cielo aiutaci ancor di più a mantenere la bussola per raggiungere questo traguardo e saper amare e servire chi incontreremo in questo cammino. Madre Elvira prega dal cielo con tutti noi".