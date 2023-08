E-Distribuzione informa che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti il giorno



11 agosto dalle 8:00 alle 15:00

come da avviso allegato.



Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, si invita a non commettere imprudenze e non utilizzare gli ascensori.