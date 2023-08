Torna la "StraBioglio"

Dopo il Covid torna “Bioglio in Festa” nella sua forma storica: 5 giorni di festa all’insegna dello stare insieme, della musica e del buon cibo. Ma non solo: venerdì 11 agosto è in programma la "StraBioglio", camminata benefica ludico motoria il cui ricavato verrà devoluto ad AISM.

Il ritrovo è alle 16,30 a Bioglio presso l'area festeggiamenti "La Valentina".

La partenza è alle 18,30, il percorso è lungo 7km.

L'evento è organizzato dalla parrocchia Maria Assunta di Bioglio con il supporto logistico della ASD Pietro Micca Running.

Alle 17,30 è in programma la "StraBioglio" baby da 0-16 anni.

Per informazioni Marco Ascari 3476479895.