Leonardo Bergo vince il torneo nazionale di Carrara

Prestigioso successo per l’atleta della Pugilistica Biella Boxe, Leonardo Bergo, 19 anni, che si è aggiudicato il 18° Trofeo Città di Carrara - organizzato alla perfezione dal maestro Franco Franchini della Carrara Boxe - nella categoria dei 75 chili elite, sconfiggendo in finale il bravo pugile ligure Alessio Melizzi, 35 anni. Noto per tecnica, potenza e velocità che gli hanno consentito di far contare ad ogni match l’avversario di turno, Bergo ha già inanellato una notevole serie di successi prima del limite. Nell’appuntamento di Carrara, uno dei più importanti tornei a livello nazionale, Leonardo Bergo - che si allena nella palestra Fit 4 You di via Friuli 9 a Biella ed è seguito dal tecnico Vincenzo Frascella - era approdato dopo aver trascorso un paio di mesi di semi inattività a causa di un paio di microfratture alla mano destra. Nonostante l’handicap quantomeno psicologico, il bravo pugile ha raggiunto la finale che si è svolta sul ring montato nel cuore della città di Carrara contro un bravo avversario che ha cercato di ostacolare le micidiali tecniche del biellese boxando sul filo del regolamento, sorretto dal discreto mestiere, spesso trattenendo e usando in modo non consono la testa (negli elite non viene più utilizzato il caschetto). L’atleta biellese non si è però fatto impressionare: dopo un inizio di studio, ha preso in mano le redini del match e ha cominciato a centrare con micidiali bordate da media e corta distanza il ligure facendolo contare anche un paio di volte. Alla fine si è aggiudicato la finale ai punti con verdetto unanime.

Già a settembre, Bergo - che è approdato al pugilato da meno di un anno - è atteso dalle qualificazioni per i campionati italiani under 22. A novembre dovrà invece affrontare anche le qualificazioni per i campionati nazionali assoluti.