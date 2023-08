Alghe in cucina: la varietà kombu tra le più amate

Di differenti varietà, sono sempre più amate per via dei loro benefici e per l’essere un ingrediente green e sostenibile in tutto e per tutto. Parliamo delle alghe commestibili, promesse anche dall’Onu come una vera opportunità per il futuro prossimo, in grado di sfamare moltissime persone e di diventare un circuito economico molto redditizio.

Quelle commestibili sono di tre tipi: brune, rosse e verdi-azzurre, tutte molto più ricche di proteine, sali minerali e oligoelementi tra cui lo iodio. Una quantità di nutrienti che le elegge come alimenti benefici e assolutamente da provare. Tra le varietà più apprezzate c’è l’alga kombu conosciuta con il nome inglese kelp. Appartiene alla classe delle alghe brune e si distingue per la capacità di donare gusto umami a qualsiasi piatto. Un must nella cucina vegetariana e vegana per il suo sapore di mare e anche perché riesce a rendere morbida la buccia dei legumi in cottura grazie alle alte quantità di aminoacidi che possiede.

Tutte le alghe di mare sono ricche di iodio ma questa speciale varietà ne possiede un quantitativo particolarmente elevato, ideale da consumare per chi ne è carente e per tutti coloro che godono di buona salute. Insieme allo iodio spiccano anche le quantità di sodio, minerale importante ma da consumare in piccole quantità. Ecco perché per le preparazioni fatte con l’alga kombu non serve aggiungere sale.

Il nome è originario del Giappone anche se questa specie cresce spontaneamente anche nell’Oceano Atlantico. È proprio da qui che proviene l’alga kombu che viene proposta sullo store di CiboCrudo. Cresce, infatti, in Bretagna, nel nord della Francia, coltivata in regime di agricoltura biologica certificata, in acque incontaminate, lontane dagli stabilimenti industriali.

L’alga viene raccolta secondo metodi tradizionali e poi fatta essiccare delicatamente al sole, così da garantire l’integrità dei suoi nutrienti. Si dimostra essere un ingrediente raw e integrale, perfetta per chi desidera portare a tavola ingredienti di prima qualità e certificati, seguendo uno stile di vita attento alla salute, compatibile anche con un’alimentazione crudista.

L’alga può essere utilizzata per preparare alcune ricette della cucina giapponese ma è perfetta anche per insaporire quella della tradizione nostrana. Dal brodo dashi, necessario per un ottimo ramen a qualsiasi alimento per renderlo sapido, anche un semplice riso bianco. Polverizzata o sminuzzata in fiocchi, questa alga dona il sapore del mare alle ricette vegetariane o vegane. È considerata inoltre un ingrediente zero sprechi: dopo essere stata usata per bollire i legumi o preparare il brodo dashi, può essere infatti sciacquata e riutilizzata, oppure congelata per un successivo utilizzo.