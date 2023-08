Piedicavallo, al tempio valdese la presentazione del libro di Piera Egidi Bouchard

Domenica 13 agosto alle 18 nello storico tempio valdese di Piedicavallo in via Roma, si svolgerà la presentazione del nuovo libro della scrittrice Piera Egidi Bouchard intitolato "Maestri". Con l’autrice dialogheranno la pastora della chiesa valdese di Biella, Piedicavallo e Chivasso Joylin Galapon e la scrittrice AnnaPiovesan.

In questo libro la voce narrante di Giorgio Bouchard (1929-2020), moderatore della Tavola valdese, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia ed anche pastore della chiesa valdese di Biella, rievoca le persone significative per la sua formazione, che hanno animato la storia valdese e del protestantesimo italiano edeuropeo.

Piera Egidi Bouchard, scrittrice e giornalista torinese, laureata in Filosofia della Religione con tesi teologica, è stata insegnante e “pastora locale” nelle chiese battiste di Meana e Valperga. Oltre a libri di narrativa, raccolte di poesie, ritratti e ricerche storiche, in particolare sui temi della Resistenza e della questione femminile, ha dedicato alla vita di suo marito, il pastore Giorgio Bouchard, e ai traguardi delle chiese evangeliche e del confronto ecumenico dal secondo dopoguerra ad oggi i libri “Un ragazzo valdese”, “Il ragazzo dai capelli bianchi” (Claudiana) e “Tre amici” (Effatà). Per il suo novantesimo compleanno gli ha dedicato la raccolta di poesie “Archivi del cuore” (Genesi).