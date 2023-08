Incidente ad Andorno, cappotta con l'auto alla rotonda, foto Chiarini per newsbiella.it

Brutto incidente nella mattina di oggi martedì 8 agosto ad Andorno intorno alle 10,30 lungo la provinciale 100, in via Cantono, dove due auto si sono scontrate e in seguito all'urto una si è cappottata.

Sul posto immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, due ambulanze e Carabinieri oltre che della Polizia Locale.

I Carabinieri si stanno occupando dei rilievi, mentre la Polizia Locale regola la viabilità che in quel punto della strada è modificata.