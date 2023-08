Forse è stato un malore o semplicemente un colpo di caldo, ma nel pomeriggio di oggi martedì 8 agosto un uomo di circa 40 anni è stato soccorso dalla Polizia Locale perchè trovato accasciato a terra.

A soccorrere l'uomo è stata una pattuglia in transito in via Oremo, che notato l'uomo a terra ha immediatamente chiamato il 118. Arrivato sul posto il personale medico ha caricato il malcapitato sull'ambulanza e lo ha caricato trasportato all'ospedale per le cure mediche del caso.