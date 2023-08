A Rosazza l'incontro con il direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Londra FOTO

Il valore dei piccoli borghi come strumento di conoscenza del "bello" e del "buono" dell'Italia all'estero e di attrazione di visitatori ed investitori stranieri nel Bel Paese sono stati al centro di un incontro a Rosazza con Francesco Bongarrà, il giornalista parlamentare dell'agenzia Ansa che è stato recentemente nominato direttore dell'istituto di cultura italiana a Londra per la competenza e sicurezza con cui egli si muove a Westminster per via delle conoscenze, delle competenze e dei contatti da lui acquisiti nei tanti anni in cui, dai sui studi giovanili di Diritto in Scozia, ha frequentato in Regno Unito.

Cultura e identità italiana sono stati il fulcro di un confronto, nella sala del consiglio comunale della cittadina nella Valle del Cervo che da alcuni anni rientra orgogliosamente tra i Borghi più belli d'Italia, con attori che, a diverso titolo, ognuno nel proprio ambito le rappresentano: da Piacenza, riconosciuto rappresentante del mondo tessile biellese che utilizza ancora la tecnica della cardatura che rende unici i prodotti lanieri, a Rosazza e Candelo. Centri che a buon diritto rappresentano di quella Italia profonda e preziosa dei Comuni ove le tradizioni e l'unicità della storia sono irripetibili ed in quanto tali non delocalizzabili. Fino agli Alpini d'Italia - Gruppo Valle del Cervo, portatori dei valori fondanti di comunità e di aggregazione che nei borghi autentici ancora si respirano. Il tutto coronato da un video messaggio di Fiorello Primi, presidente nazionale dei Borghi più belli d'Italia che auspica una proficua collaborazione con l'Istituto diretto da Bongarrà. Bongarrà, profondo conoscitore della cultura britannica, saprà indicare la via per fare breccia nel mondo britannico e rivelerà ciò che maggiormente affascina della cultura italiana.

"Gli inglesi amano l'Italia. La scommessa che oggi si presenta per il Paese e per me nell'assolvimento del compito a cui sono stato chiamato dal Governo è far sì che essi conoscano ed apprezzino non solo le grandi città d'arte, ma anche quei tantissimi gioielli come i piccoli borghi d'Italia che, come la piccola ma bellissima Rosazza e l'autentico ricetto di Candelo, la impreziosiscono con il loro patrimonio di arte, cultura, valori e tradizioni. Elementi fondanti, questi, di quell'Italian way of living che rappresenta la carta vincente per far innamorare del nostro Paese tutti, ma proprio tutti", ha detto Bongarrà.