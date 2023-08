Biella vince il bando Edisu Piemonte e amplia l'orario della biblioteca

Il Comune di Biella ha partecipato a un bando Edisu per la realizzazione di sale studio da mettere a disposizione degli studenti universitari piemontesi e ha vinto (Leggi La biblioteca sempre più aperta agli studenti). Si è portato a casa 15 mila euro di contributi piazzandosi in graduatoria 3° comune dopo Settimo e Rivoli.

In base al bando erano diversi i contributi che si potevano chiedere e per quanto riguarda Biella, nei prossimi mesi saranno in particolare ampliati gli orari di apertura del servizio in fascia serale, "a condizione di riservare una percentuale dei posti di lettura a favore degli studenti universitari che sono già fruitori del servizio", come si legge nel bando.

A interessarsi del bando è stato il consigliere Alessio Ercoli: "E' una buonissima opportunità per Biella, sia per i ragazzi dell'università che avranno più ore per usufruire del servizio, ma anche per i cittadini stessi, perchè finalmente anche chi finisce di lavorare tardi avrà tempo di scegliere un libro in tranquillità o di fermarsi in biblioteca a leggere il giornale".

Nel dettaglio, il bando prevede l'ampliamento dell'orario di 8 ore alla settimana in 25 settimane all'anno.