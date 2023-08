Dal Consiglio dei Ministri via libera a 62mila assunzioni nella scuola. I sindacati: "Aspettiamo dettagli"

Via libera dal Consiglio dei Ministri al piano del Ministero dell'Istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024. Saranno in tutto oltre 62mila le assunzioni a tempo indeterminato, tra docenti, educatori e personale Ata.

In particolare, entreranno in ruolo 52 unità di personale educativo-Ped (personale educativo non docente); 50.807 unità di personale docente (32.784 su posto comune e 18.023 di sostegno); 419 unità di insegnanti di religione cattolica; 10.913 unità di personale A.T.A.s280 unità di dirigenti scolastici.

Una novità che riguarderà anche, Biella dove i sindacati sono però in attesa di dettagli e sono preoccupati da altre questioni come il dimensionamento.

"Non è una vera novità - commenta Alessandro Marra della Flcg Gcil Biella - , in quanto l'immissione era già stata annunciata dal Ministro Bianchi. Rientrava nelle previsioni del PNRR. Ora sono state confermate, ma non sono stati specificati i tempi. Devono ancora essere diffusi i criteri per poter rientrare tra il personale che sarà immesso in ruolo e gli stessi concorsi. E poi c'è la questione dei dimensionamento".

Per quanto riguarda il nostro territorio, i sindacati sono più preoccupati per eventuali accorpamenti. "Al momento si parla di uno o due istituti comprensivi che potrebbero essere accorpati ad altri - conclude Marra - , ma anche in questo caso aspettiamo di sapere di più. Non è comunque mai una bella cosa il fatto che delle realtà vengano cancellate, sono autonomie che vengono meno".

"E' un'azione che agevola chi è in servizio da anni - commenta Maria Consolata Grillo di Cisl Scuola Biella - . Una prima parte è già stata assunta, adesso aspettiamo per sapere di più sui nuovi concorsi". Questi i criteri per le prime assunzioni: Percorso standard da 60 cfu: tutti coloro che hanno titoli per insegnare una classe di concorso, e anche gli studenti iscritti ad una laurea magistrale. Si parla dei nuovi e di chi non ha mai preso i 24 cfu che si prendevano entro il 31 ottobre 2022. Potranno partecipare anche gli studenti laureandi; Percorso da 36 cfu: Per coloro che hanno conseguito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022. Si possono convalidare crediti maturati in precedenti percorsi universitari; Percorso da 30 cfu: possono accedere i docenti che hanno già l'abilitazione in una classe di concorso, oppure la specializzazione su sostegno, oppure l'abilitazione in altro grado. Per esempio chi è abilitato per primaria e infanzia, potrà abilitarsi per secondaria di primo e secondo grado su posto comune. Inoltre emendamento al decreto PA BIS potranno partecipare ai 30 cfu i docenti con 3 anni di servizio svolti negli ultimi 5 anni, di cui un anno deve essere di servizio specifico per la classe su cui ci si vuole abilitare. "Tutti questi tipi di abilitazione - concludono dalla Cisl - partiranno entro quest'anno accademico, si ripeteranno a cicli durante i prossimi anni, e con il testo definitivo si andranno a vedere maggiori dettagli".

Nel merito delle assunzioni entra anche l'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino "Si tratta in larga parte di personale docente a riprova dell'intenzione dell'Esecutivo di ridurre il precariato nel fondamentale comparto istruzione, cui va dedicata ogni risorsa disponibile. Avanti così".