A Pralungo cantiere di lavoro per over 58 - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Pralungo aderisce al "Progetto l'acqua è vita”, relativo al bando regionale "Cantieri di lavoro over 58" finalizzato ad impiegare disoccupati in attività lavori temporanei e straordinari per favorire l’invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici.

Sul sito comunale (link https://www.comune.pralungo.bi.it/Home/DettaglioNews?IDNews=239707 ) è pubblicato il relativo avviso per l'inserimento di 2 cantieristi, ed indica requisiti, durata, indennità, contenuto e valutazione della domanda, modalità di presentazione della stessa, graduatoria ed avvio del cantiere.

Gli interessati devono presentare domanda entro le 12:30 del prossimo 31 agosto.