Novara, Borini decide la sfida con la Samp di Pirlo: in campo anche il biellese Martinazzo

Amichevole di prestigio per il Novara che, nella giornata di ieri, 6 agosto, ha affrontato la Sampdoria allenata dall'ex Juve e Milan Andrea Pirlo.

A decidere il match una rete di Borini a favore degli ospiti. In campo, con la maglia azzurra, anche il giovane talento biellese Michael Martinazzo, in forza al Novara dal gennaio 2022 prima in Primavera poi in prima squadra. Dopo tanta attesa, è giunta per il classe '04 la grande occasione per dimostrare il proprio valore al mister Daniele Buzzegoli e all'intera piazza.

Finora, le gare del precampionato sono state soddisfacenti per l'ex giocatore di FC Biella, Valle Elvo, Borgosesia e Pro Vercelli. Con la Samp altri 20 minuti di gara nella ripresa nel ruolo di terzino sinistro, come avvenuto nelle scorse amichevoli.

La speranza è di rimanere tra i grandi per giocarsi le proprie chance nel prossimo campionato di Serie C.